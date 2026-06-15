Salud reúne a entidades del sector y anuncia la creación de una comisión y un comité técnico de salud mental. - CAIB

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha reunido este lunes a más de una veintena de entidades y asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental y el bienestar emocional en Baleares, en un encuentro presidido por la consellera Manuela García.

Según ha informado la Conselleria, la reunión ha permitido compartir el estado de las actuaciones en materia de salud mental y reforzar los espacios de coordinación con el tercer sector. Durante el encuentro se ha anunciado la creación de la Comisión Interinstitucional de Salud Mental y del Comité Técnico de Salud Mental de Baleares, dos nuevos órganos destinados a mejorar la coordinación y el abordaje integral de esta materia entre las distintas administraciones y entidades implicadas.

La Comisión estará integrada por representantes del Govern, los consells insulares, la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), el Ayuntamiento de Palma y entidades del sector.

Por su parte, el Comité Técnico estará formado por personal técnico de las direcciones generales competentes en salud mental, atención a la diversidad educativa, dependencia, familia, infancia y juventud, así como representantes de los consells, la Felib, el Ayuntamiento de Palma, el tercer sector y el coordinador autonómico de salud mental del Servicio de Salud.

Durante el encuentro de este lunes también se ha abordado el nuevo modelo asistencial en salud mental, orientado a mejorar la atención, así como la convocatoria de subvenciones para apoyar la actividad de entidades que trabajan con personas y familias con problemas de salud mental.