Salud trabajará para "salvar" la brecha digital en el acceso a la app Espai Salut

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante un pleno del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha apuntado que su departamento "no dejará a nadie atrás", por lo que trabajará para "salvar" la brecha digital en el acceso a la app Espai Salut.

Así ha respondido a la pregunta de la diputada del PSIB Patricia Gómez durante el Pleno del Parlament, sobre las dificultades para entrar en esta plataforma.

La representante del Govern ha indicado que la transformación de la sanidad pública es "fundamental" para desarrollar una medicina "personalizada" y "preventiva", por lo que el Espai Salut será una manera de relacionarse con los pacientes.

Asimismo, ha indicado que el Espai Salut ha avanzado que continuará con su crecimiento y para ello recogerá aportaciones de los profesionales sanitarios o los pacientes para analizarlas e implementarlas.

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