Salvem sa Badia alerta de la ausencia de nacras en Cala Gració

Archivo - Recurso de una nacra - UCV - Archivo

EIVISSA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Salvem sa Badia de Portmany ha alertado que este año, debido a la elevada temperatura del mar, los buceadores no han avistado nacras en Cala Gració, al contrario que en años anteriores.

Según ha informado la asociación en un comunicado, ya ha finalizado el trabajo para monitorizar las estaciones de Xarxa Posidònia impulsadas por Salvem sa Badia en Cala Gració y Cala Bassa. A finales de septiembre, ocho buceadores voluntarios visitaron y tomaron mediciones en las dos estaciones de Cala Bassa y otros cuatro hicieron lo mismo en las otras dos que hay en Cala Gració.

Aunque hay que esperar al informe detallado de los resultados, las primeras observaciones parecen mostrar que las praderas se encuentran estables, aunque no se han avistado nacras en esa playa concreta.

Salvem sa Badia ha recordado que financia las únicas estaciones de monitoreo de posidonia que hay en la Bahía de Portmany, aunque este año la actividad cuenta con una subvención que cubre parcialmente los costes, aportada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Este año la colaboración de Salvem sa Badia con Xarxa Posidònia ha permitido la implantación de un segundo transecto en Cala Bassa, de forma que ahora hay dos en cada zona de estudio.

Las dos primeras estaciones se instalaron en 2022 en Cala Gració, a 6 y 15 metros de profundidad. Al año siguiente se creó la primera de Cala Bassa y, dos años más tarde, en 2025, Salvem sa Badia financió la instalación de un termómetro para la estación de Cala Gració, cuyas mediciones se han recogido este año.