Salvem sa Badia alerta que sus muestras en la costa de Cala de Bou rebasan los límites permitidos por aguas fecales

Uno de los puntos de Cala de Bou donde se recogieron las muestras. - SALVEM SA BADIA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La entidad ecologista Salvem sa Badia ha tomado cuatro muestras en la costa de Cala de Bou, en las que ha constatado que se superan los límites de aguas fecales.

Este estudio se ha iniciado tras el "grave episodio" de contaminación por el vertido de aguas fecales en el tramo comprendido entre las playas d'en Xinxó y es Pinet, que ha provocado el cierre de la primera de estas orillas durante una semana.

En una nota de prensa, la organización ha apuntado que en todos estos lugares la concentración de bacterias fecales "supera, a veces por mucho, los límites establecidos por la legislación española para garantizar la salud de los bañistas".

Los cuatro puntos de muestreo están situados en la playa de es Pinet --número 1--, en la punta del mismo nombre hacia el oeste --número 2--, en el tramo rocoso que separa este cabo de la Platja d'en Xinxó --número 3-- y en la propia orilla de este arenal --número 4--, que fue el que se cerró el pasado día 15.

En el punto número 1, situado en la orilla de la playa de es Pinet, la muestra se tomó el día 15 con un resultado de 405 unidades formadoras de colonias (ufc) de enterococos intestinales por 100 ml, cuando el máximo permitido es de 185, tal y como contemplan los límites de valores para aguas costeras, según el Real Decreto sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

En cuanto a la concentración de E. Coli, esta rozó el límite aunque no llegó a alcanzarlo, con 495 ufc/100 ml, cuando el máximo son 500. Las muestras se tomaron con la playa llena de bañistas y Salvem sa Badia solicitó al 112 que también se procediera al cierre de esta orilla, al informar además al servicio de socorristas, de la misma manera que se había hecho con la d'en Xinxó.

Sin embargo, esta decisión no se llegó a tomar porque el Ayuntamiento habría alegado que sus analíticas, a diferencia de las de Salvem sa Badia, "resultaron negativas".

Los resultados del segundo punto de muestreo, situado en la Punta des Pinet, han recalcado que son "especialmente preocupantes", ya que la concentración de bacterias está "disparada" y dicho tramo está "muy cerca de los bañistas".

La analítica ha revelado que los enterococos intestinales superaban las 2.420 ufc/100 ml --el máximo es 185--, mientras que las bacterias de E. Coli también superaban esta misma cantidad de 2.420 --el límite se sitúa en 500--. Hay que tener en cuenta que el valor de 2.420 ufc/100 ml es un tope y, más allá de esta cifra, el valor de contaminación se considera tan elevado que ya ni se cuenta el real.

La tercera muestra se recogió frente a la estructura abandonada que hay en el tramo de rocas anterior a la Platja d'en Xinxó. Allí la concentración de enterococos intestinales también superó las 2.420 ufc/100 ml, mientras que las bacterias de E. Coli alcanzaron 384 ufc/100 ml, por debajo del máximo permitido.

La cuarta muestra, en la misma orilla de la Platja d'en Xinxó, ha arrojado una concentración de enterococos intestinales de 488 ufc/100 ml, más del doble de lo permitido, mientras que la concentración de E. Coli fue de 495 ufc/100 ml, rozando el límite de 500.

Cabe recordar que el episodio de vertidos se produjo tras una nueva rotura en las tuberías que conducen las aguas fecales del barrio hacia la depuradora, que provocó que reventaran las tapas de las alcantarillas, por lo que "cayeron riadas de agua contaminada a la orilla".

"A pesar de que el Ayuntamiento cerró la playa d'en Xinxó el día 15, lo hizo con unas simples señales, en lugar de perimetrar toda la zona afectada. Los vertidos se han seguido produciendo y dicha señalización ha resultado claramente insuficiente, ya que los bañistas han llegado a la playa y bañándose en el mar, poniendo en grave riesgo su salud", han apuntado.

En cuanto a la orilla de es Pinet, han subrayado que les resulta "incomprensible" que no se tomara la misma decisión, ya que, a la vista de los resultados, por encima de los límites legales, "se ha puesto en riesgo la salud de las personas".

"Los vertidos por aguas fecales constituyen uno de los factores de mayor impacto en la salud medioambiental de la zona, por lo que el mal estado de la red de saneamiento, que hace ya décadas que se quedó obsoleta y no ha sido actualizada a las necesidades reales ni al incremento de la población, genera constantes episodios de contaminación, que afectan a la biodiversidad y perjudican gravemente la imagen turística de la bahía", han mantenido.

La entidad ecologista ha alegado que, pese a la "gravedad" de lo que ocurre "cada temporada", el problema "se ha dejado eternizar sin que se tomen medidas eficaces" que, de una vez por todas, "marquen la diferencia y terminen con estos episodios".