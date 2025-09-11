El San Roque y el Viva Sports compartirán el campo municipal de Son Roca

El regidor de deportes del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, este jueves en el campo municipal de Son Roca. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El San Roque y el Viva Sports, ambos clubes de fútbol, compartirán el campo municipal de Son Roca después de haber alcanzado un acuerdo con el Instituto Municipal de Deportes (IME) del Ayuntamiento de Palma.

El regidor de Deportes, Javier Bonet, y el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàsar, se han reunido este jueves con los representantes de ambos clubes para consensuar el calendario de entrenamientos para la temporada 2025-2026.

El acuerdo alcanzado, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, permitirá coordinar de forma eficaz el uso del terreno de juego de los 18 equipos que forman parte de ambas entidades deportivas y optimizar al máximo los espacios disponibles en las instalaciones municipales.

El Club Deportivo San Roque contará esta temporada con cinco equipos de categorías amateur, benjamín, alevín y femenino, así como un conjunto de fútbol sala, también femenino.

El Viva Sports, por su parte, contará con un amateur, tres juveniles, tres cadetes, un infantil, tres alevines, tres benjamines, una 'escoleta' y un entrenamiento específico de porteros.

Además, los viernes se ha reservado el uso del campo para la celebración de partidos federados de fútbol sala de Viva Sports, que cuenta con jugadores en competición oficial.