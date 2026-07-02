Sánchez, Fernández y Negueruela presentan sus candidaturas para liderar las listas del PSIB al Parlament, Consell y Cort

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Rosario Sánchez, Amanda Fernández e Iago Negueruela han hecho oficial este jueves sus candidaturas para encabezar las listas de los socialistas en el Parlament, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, respectivamente, en las próximas elecciones.

Lo han hecho en la sede del parido en la calle Miracle, según han publicado los tres próximos candidatos en sus redes sociales, anunciando que "ya es oficial".

"Lo que sabíais como intención, ya es un compromiso. Comienza un camino que quiero hacer con vosotros. Es la hora de las soluciones", ha subrayado la vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, en un mensaje en redes sociales.

También ha hecho pública la presentación de la candidatura la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández. "Lo mejor de Mallorca está por venir", ha señalado.

Finalmente, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha presentado su candidatura para ser el próximo alcalde de la capital balear y, según ha defendido, "recuperar 'Ciutat' y el orgullo de poder vivir en aquí". "Palma la hacemos entre todos y todas", ha añadido.

El proceso socialista de elección de candidatos se ha iniciado esta semana, después que el pasado sábado el Comité Federal del PSOE fijara el calendario de primarias.

Sobre esta base, el PSIB-PSOE y la Federación Socialista de Mallorca optan por elegir las candidaturas al Parlament, a los consells insulares y municipios de más de 50.000 habitantes este mes de julio.