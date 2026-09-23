Sancionan con 9.000 euros a locales de hostelería de Manacor que tenían trabajadores sin estar dados de alta

Archivo - Coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios establecimientos de hostelería de Manacor han sido sancionados con un total de 9.000 euros por tener a tres trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Así lo ha explicado la Policía Nacional que detalla que el Grupo Operativo de Extranjeros realizó el pasado 17 de septiembre tres inspecciones en establecimientos de este municipio mallorquín, en el marco de las actuaciones destinadas a prevenir la explotación laboral y comprobar la situación administrativa de los trabajadores.

Durante estas inspecciones, se localizó a tres personas trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que la Inspección de Trabajo inició los correspondientes expedientes sancionadores, con una cuantía mínima de 3.000 euros por trabajador.

Además, en uno de los establecimientos se localizó una cantidad importante de dinero en efectivo, mientras que en otro se levantó un acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

Las actuaciones se realizaron en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de comprobar las condiciones laborales y administrativas de los trabajadores y prevenir posibles situaciones de explotación laboral.