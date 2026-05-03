Sanidad, vivienda o turismo centrarán el primer pleno de mayo del Parlament

Archivo - La fachada del Parlament en la calle Conquistador. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de las Cariátides acogerá el próximo martes el primer pleno del Parlament del mes de mayo, con los diputados que tratarán asuntos como la sanidad, la vivienda, el turismo o la movilidad.

El debate comenzará a las 10.00 horas con la sesión de control al Govern, después habrá una interpelación del PSIB sobre las políticas turísticas, se votarán distintas proposiciones no de ley (PNL) de temática diversa y se comunicará oficialmente los diputados designados para defender la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso.

La consellera de Salud, Manuela García, tendrá que contestar a tres preguntas del PSIB y Vox sobre aspectos como la polémica originada en Manacor por el nombramiento de una enfermera para como coordinadora de un centro de salud o sobre la muerte de un joven en una intervención en el Hospital de Can Misses.

Por este mismo bloque temático consultará el diputado del Grupo Mixto Llorenç Córdoba a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que le pedirá que detalle el estado de mantenimiento del Hospital de Formentera.

La no convalidación del decreto de la prórroga de los alquileres la semana pasada en el Congreso también se colará en el pleno, con una pregunta del PSIB dirigida al conseller del ramo, José Luis Mateo, y otra para Prohens del portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. A ella también le interrogará el líder de la oposición, Iago Negueruela, pero en este caso centrado en los efectos de la compra de viviendas por parte de extranjeros.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, será otro de los protagonistas del pleno, ya que responderá a tres preguntas parlamentarias y una interpelación. Las preguntas irán encaminadas a saber si Mallorca está preparada para recibir los turistas previstos --de MÉS per Mallorca--, si comparte la "indignación vecinal" por el turismo de excesos o si garantiza la contención de plazas turísticas --del PSIB ambas--.

La movilidad será uno de los elementos de los que hablen sus señorías con preguntas dirigidas Mateo acerca de las líneas de los autobuses públicos o sus propuestas para "desatascar" Mallorca. Por su parte, el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, también tendrá que aclarar si ve "adecuado" declarar como proyecto estratégico un parking en Eivissa.

Otras de las dudas que tendrán que resolver los miembros del Ejecutivo harán referencia al apoyo del Govern al plan piloto de elección de lengua, el apoyo al comercio local o el plan de infraestructuras sociosanitarias en Menorca.

Igualmente, en el pleno aparecerán temas de actualidad en el debate de las PNL, como son la regularización de migrantes, la política exterior de España o la rebaja de impuestos para viviendas protegidas y a precio limitado.