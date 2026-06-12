Sanitarios de la Primaria de Mallorca compartirán charlas y exposiciones en su X Jornada de Investigación

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio del Parc Bit ha sido la sede este viernes la X Jornada de Investigación de Atención Primaria de Mallorca, un encuentro que tiene como objetivo "fomentar la investigación y el intercambio de conocimiento entre profesionales sanitarios".

Esta jornada pretende consolidarse como un espacio de encuentro, debate y aprendizaje en el ámbito de la investigación y el programa incluye presentaciones de comunicaciones orales, pósteres y conferencias de expertos sobre temas de actualidad, como el uso para la investigación de las bases de datos de historias clínicas de Atención Primaria o la importancia de los ensayos clínicos.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha destacado la capacidad investigadora de la Primaria como consecuencia del "compromiso y dedicación" de sus profesionales.

Muchos proyectos nacen en las consultas, es decir que tienen el origen en la práctica clínica diaria de los profesionales en los centros de salud.

Con el apoyo de la Unidad de Investigación del gabinete técnico de Primaria, muchos de estos proyectos pueden convertirse en una investigación de "calidad y competitiva". Actualmente, la unidad apoya a 18 proyectos y una media de 12 elaborados por residentes.

Las cifras reflejan el volumen de la investigación de la Primaria de Mallorca del año 2025 que fueron "muy positivas", dado que 20 centros de salud tuvieron actividad investigadora, 203 profesionales se implicaron, se publicaron 97 artículos, hubo 24 proyectos activos competitivos --nacionales o internacionales-- y se consiguieron casi 310.000 euros en concepto de fondo de investigación.

Investigar ayuda a prestar una atención sanitaria de más calidad desde la Primaria y las principales funciones de la Unidad de Investigación son: apoyar a la formación especializada, el apoyo logístico a proyectos, asesorar los profesionales de la Primaria en todo el proceso de investigación, analizar los resultados, ofrecer apoyo a la difusión o realizar proyectos y evaluaciones para la Gerencia de Atención Primaria, entre otras.

La Primaria de Mallorca tiene una larga tradición en el impulso de la investigación, puesto que en 1991 se creó la Comisión de Investigación y en 1992, la Unidad de Investigación de Atención Primaria de Mallorca. La Gerencia de Primaria de Mallorca es parte integrante de la Fundación Instituto de Investigación en Salud de Baleares (IdISBa).