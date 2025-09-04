Sant Elm estrena un sistema permanente de recirculación de agua marina para combatir algas y mejorar el entorno

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha puesto en marcha un proyecto pionero en la playa de Sant Elm con la instalación de un sistema de recirculación de agua marina destinado a reducir la proliferación de algas y el característico color verde que asegura que ha afectado a esta zona durante más de 15 años.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la instalación de este sistema de recirculación del agua ha supuesto una inversión de 350.000 euros. Se trata de un sistema permanente, aunque durante el invierno se retirarán las tres bombas de recirculación.

El regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, ha destacado que con esta instalación se busca "dar una solución a largo plazo que necesitaba planificación, coordinación con otras administraciones y mucho trabajo técnico detrás". Según ha indicado, este final de temporada servirá para ajustar el sistema y, "a partir de 2026 los resultados serán visibles para todos".

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, ha añadido que el proyecto demuestra que "este equipo de gobierno cumple".

"No nos resignamos ante los problemas crónicos del municipio, los afrontamos con seriedad y con soluciones reales. Hemos liderado un trabajo complejo, pero necesario, porque creemos firmemente que Andratx merece unas playas de primer nivel, tanto para quienes viven aquí, como para quienes nos visitan", ha manifestado.