Sant Joan informa desfavorablemente del proyecto de circuito de motos náuticas en Es Canaret y Portinatx

EIVISSA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado desfavorablemente del proyecto de circuito de motos náuticas en Es Canaret y Portinatx.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha tratado este viernes el expediente y el Consistorio ha solicitado a la Dirección General de Costas y Litoral que deniegue la autorización solicitada.

Una empresa había solicitado el informe para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre con instalaciones de temporada destinadas a un circuito de motos náuticas en régimen de alquiler y a la realización de excursiones guiadas en la zona de Es Canaret y Portinatx durante las temporadas 2026, 2027, 2028 y 2029.

El Consistorio ha informado desfavorablemente de esta solicitud al considerar que la actividad propuesta resulta incompatible con el modelo territorial, ambiental, turístico y paisajístico del litoral norte de Sant Joan, basado en la preservación del paisaje, la tranquilidad, la baja intensidad de uso, la calidad ambiental y la compatibilidad de las actividades turísticas con la capacidad de carga del territorio.

El expediente, recibido por el Ayuntamiento a petición de la Dirección General de Costas y Litoral, contempla la instalación de un circuito frente a la zona de Es Canaret, a unos 500 metros de la costa, con una ocupación prevista de 62.500 metros cuadrados de espejo de agua. Además, el proyecto prevé utilizar el punto de atraque existente entre Arenal Gros y Arenal Petit, identificado como It-7, para el embarque y desembarque de los usuarios, que serían trasladados hasta el circuito mediante una embarcación auxiliar.

Desde el Ayuntamiento han alertado de que la implantación de un circuito de motos náuticas supondría introducir una actividad náutica motorizada, intensiva, ruidosa y de carácter lucrativo privado en un ámbito especialmente sensible.

El Consistorio entiende que Es Canaret y Portinatx no deben consolidarse como base de actividades náuticas motorizadas intensivas, especialmente cuando la autorización se solicita para cuatro temporadas consecutivas.

La alcaldesa, Tania Marí, ha destacado que la posición del Ayuntamiento es clara y no avalarán "una actividad que compromete la tranquilidad, la seguridad y los valores ambientales de una de las zonas más sensibles y apreciadas de nuestro litoral".

Uno de los aspectos centrales del informe es la afección directa al entorno de Portinatx. Aunque el circuito se proyecta frente a Es Canaret, la documentación presentada por el promotor prevé el uso operativo del embarcadero It-7, situado entre Arenal Gros y Arenal Petit, para el embarque, desembarque, espera, traslado de usuarios y apoyo logístico de la actividad. Para el Ayuntamiento, este uso generaría una presión añadida sobre la playa, los accesos, la zona de baño y el conjunto de usuarios que ya conviven en este espacio durante la temporada turística.

El informe también pone de manifiesto los riesgos para la seguridad y la convivencia de usos. La introducción de motos náuticas incrementaría la presión sobre un entorno ya muy utilizado y podría generar interferencias con los usos ordinarios de la playa y del litoral. Asimismo, el Ayuntamiento subraya la afección acústica, paisajística y ambiental que supondría la actividad.

El funcionamiento previsto, entre las 09.00 y las 20.00 horas durante la temporada estival ampliada, coincide con la franja de mayor uso turístico, recreativo y familiar.

Según el Consistorio, el ruido asociado a las motos náuticas, las aceleraciones, maniobras y excursiones guiadas resulta incompatible con la tranquilidad que caracteriza el litoral norte del municipio. Otro de los motivos determinantes del informe desfavorable es que el propio proyecto reconoce que el circuito se sitúa dentro de la ZEPA ES0000516 'Espacio marino del poniente y norte de Ibiza', integrada en la Red Natura 2000 y de gestión estatal.

El Ayuntamiento ha reiterado que no puede informarse favorablemente una actividad de estas características sin una adecuada evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, sin informe del órgano gestor estatal de la ZEPA y sin acreditar la compatibilidad con las estrategias marinas.

El informe municipal también advierte de deficiencias e inconsistencias relevantes en la documentación presentada, entre ellas discrepancias sobre la superficie real de ocupación, la localización del proyecto, el régimen de uso del embarcadero, las características de los fondeos, la declaración responsable aportada y la suficiencia de la evaluación ambiental.

Además, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta las alegaciones formuladas por vecinos, residentes y usuarios habituales de Es Canaret y Portinatx, que han manifestado su preocupación por la afección del proyecto a la tranquilidad del entorno, la seguridad de bañistas y usuarios del litoral, la protección de la ZEPA y la suficiencia de la documentación ambiental aportada por el promotor.