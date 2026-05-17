Sant Jordi celebra la 24ª edición de la Fira del Caragol

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visita la Fira del Caragol - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este domingo la 24ª edición de la Fira del Caragol, celebrada este fin de semana en Sant Jordi.

Se trata de un evento, declarado de interés público municipal por el Ayuntamiento, que se celebra de forma ininterrumpida desde su primera edición en 2001, con la única excepción de los años 2020 y 2021, debido a la pandemia de la Covid-19.

A lo largo de su trayectoria, la Fira del Caragol, promovida por asociaciones vecinales y entidades sociales, se ha consolidado como una cita tradicional de referencia, que se celebra cada penúltimo domingo de mayo y que reúne a un gran número de personas.

Asimismo, la feria contribuye a poner en valor los productos locales, con especial protagonismo de la oferta gastronómica vinculada al caracol y a la producción de proximidad.