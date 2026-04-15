Sant Josep retira 300 kilos de residuos y 900 litros de aceites del yate hundido frente al puerto de Eivissa

Limpieza desde la Xanga hasta playa d'en Bossa tras el hundimiento de un yate - AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP

EIVISSA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Josep ha retirado hasta el momento 300 kilos de residuos de la embarcación hundida el pasado viernes en Eivissa, así como 900 litros de líquidos como aceites de motor e hidráulicos.

El Ayuntamiento ha ejecutado este miércoles trabajos de limpieza tras el hundimiento de un yate en la zona de Es Cavallet, dentro del operativo general que se realiza desde la Xanga hasta playa d'en Bossa.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la colaboración con la empresa de rescate ha sido "coherente y de máxima responsabilidad desde el primer minuto", y han trabajado conjuntamente para garantizar el buen estado de la costa.

Los restos extraídos del mar han sido depositados en el muelle de Botafoc, donde quedarán bajo custodia para ser examinados, si es necesario, por parte del armador y de los investigadores.

El Consistorio ha recordado que, en principio, este jueves comenzará el reflotamiento del barco, con un equipo de cinco buzos que procederán a la descontaminación final y retirada de baterías.

De manera paralela, se ha activado un equipo de limpieza en Playa d'en Bossa.