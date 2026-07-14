Sant Lluís cierra una zona Punta Prima para proteger un nido de tortuga marina

Huellas tortuga en Punta Prima - AYUNTAMIENTO DE SANT LLUÍS

MENORCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Lluís, en colaboración con el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), ha instalado un vallado de precaución en la playa de Punta Prima para proteger un posible nido de tortuga boba, después de que una hembra saliera a nidificar durante la madrugada del 13 de julio.

El ejemplar fue detectado por un ciudadano, que ha dado aviso al 112 aproximadamente en la madrugada de este martes. Posteriormente, numerosas personas se acercaron al lugar para observar al animal, hacer fotografías y grabar vídeos, lo que supuso el uso de luces y flashes que pueden alterar el proceso de nidificación. A pesar de ello, la tortuga completó el camuflaje de la zona antes de regresar al mar.

Una vez que el Cofib llegó al lugar, y tras varias horas de búsqueda, no se localizaron huevos, aunque no se descarta que los haya, ya que la presencia de personas alrededor podría haber interrumpido el proceso de puesta antes de finalizar. Como medida de precaución, se ha instalado un sencillo vallado con barreras municipales que delimita la zona del posible nido durante los aproximadamente 60 días que dura la incubación.

Asimismo, se instalarán carteles informativos para que la población conozca la situación y respete el perímetro de protección.

En Baleares, las especies de tortuga marina más habituales son la tortuga boba y la verde, aunque también se han avistado ejemplares de tortuga laúd. En los últimos años, su presencia ha aumentado de forma notable, un fenómeno atribuido al calentamiento del Mediterráneo, que supone un nuevo reto para la conservación del archipiélago. La tortuga boba está catalogada como especie vulnerable.

El Ayuntamiento ha recordado que, en caso de presenciar un intento de nidificación o localizar un ejemplar en la playa, es imprescindible llamar al 112 y evitar cualquier acción que pueda provocar estrés al animal e interrumpir la puesta. En concreto, se recomienda no acercarse ni situarse delante de la tortuga, no tocarla, no utilizar el flash de la cámara, no hacer ruido ni emplear luces intensas, no publicar su ubicación ni fotografías identificativas en las redes sociales y no pisar la zona, ni permitir el acceso de perros, ya que podría haber huevos enterrados.