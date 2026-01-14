Sant Sebastià 2026: la Aemet prevé lluvia este sábado para los tardeos

Archivo - La cantante Zahara actúa en la plaza Joan Carles I en el marco de las fiestas de Sant Sebastià - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias para este sábado, 17 de enero, en Palma, día en que se celebran los tradicionales tardeos con motivo de las fiestas de Sant Sebastià.

Según la previsión específica para estas celebraciones que ha publicado la Aemet este miércoles en redes sociales, este viernes el cielo estará nublado y la probabilidad de que llueva es baja.

Las temperaturas se situarán entre los 8 y 11 grados de mínima y entre 15 y 16 grados de máxima. En general el viento será flojo, del oeste y suroeste.

El cielo continuará cubierto este sábado, día en que habrá lluvias muy probables o seguras, según la Aemet. Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas a partir del mediodía y no se descarta que haya tormentas.

Los termómetros registrarán valores similares al viernes, aunque las máximas podrían bajar entre los 14 y 15 grados. El viento será de flojo a moderado de componente sur.