Santa Eulària y Calvià, entre los municipios más caros para comprar vivienda en España, según idealista

Archivo - Vista general de la playa de Magaluf, en Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santa Eulària des Riu y Calvià se sitúan entre los cuatro municipios más caros para comprar vivienda de España, según un estudio de idealista publicado este jueves.

En concreto, el precio medio total de una vivienda en Santa Eulària supera los 2,18 millones de euros, mientras que en Calvià, alcanza más de 1,74 millones de euros.

Por delante de este municipio de Eivissa se sitúa Benahavís, la población con el precio de la vivienda más cara, con 2,4 millones de euros. En la tercera posición está Marbella, con una media de 1,77 millones de euros.

El estudio analiza los municipios españoles con mayor demanda relativa en el mercado de compraventa de viviendas, entre los que hay seis de Baleares.

En concreto, según el ranking total, Palma se sitúa en la posición 25; Llucamjor, en la 50; Eivissa, 67; Santa Eulària, 79; Calvià, 91; y Ciutadella, 103.

En cuanto a los precios medios totales, en Palma roza los 786.000 euros, mientras que en Eivissa se sitúa en 896.960 euros. Igualmente, Llucmajor supera los 850.000 y en Ciutadella, el precio medio total es de 592.000 euros.