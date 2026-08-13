Sebastià Barceló, doctor en astrofísica, tras el eclipse: "Ha sido una experiencia única"

Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026.- Germán Lama - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El doctor en astrofísica e investigador colaborador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Sebastià Barceló ha calificado el eclipse total que se pudo vivir de manera privilegiada en Baleares como "una experiencia única".

En declaraciones a Europa Press, el experto ha destacado como en el momento culminante del fenómeno astronómico "se ha sentido cómo el viento se ha levantado, el color se ha apagado, la temperatura ha bajado y los grillos han empezado a cantar".

Barceló, quien ha participado en la comisión de coordinación impulsada por la administración autonómica, ha reconocido que aunque los meses previos a la llegada del eclipse los vivió como científico, este miércoles optó por contemplarlo como "civil".

El astrofísico ha celebrado que en el sur de Mallorca, desde donde contempló la ocultación del sol, las nubes respetaran el eclipse hasta que pasó la fase de totalidad.

El investigador explicó días atrás que llevaba esperando un acontecimiento de este calado desde que supo que quería dedicarse a la astrofísica.