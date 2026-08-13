El Govern hace balance del dispositivo del eclipse: "El éxito es de la sociedad balear"

Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha celebrado el buen funcionamiento del operativo con motivo del eclipse y ha agradecido la labor de todos los profesionales que participaron, tanto de forma directa como indirecta, y el comportamiento de la ciudadanía.

"El éxito es de la sociedad balear en su conjunto", ha destacado en una rueda de prensa para hacer balance del dispositivo Eclipbal, desplegado con motivo del eclipse en el que participaron más de 2.100 efectivos.

También ha puesto en valor la actuación de la población, resaltando que "el éxito es de la sociedad balear en su conjunto" y que la ciudadanía "ha estado a la altura de la situación".

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 gestionó un total de 46 incidentes relacionados con el eclipse en Baleares, entre las 00.00 horas del 12 de agosto y las 00.00 horas del día 13.

En concreto, el 112 recibió durante la jornada 2.340 llamadas y gestionó 46 incidentes relacionados con el plan especial de emergencias desplegado con motivo del fenómeno astronómico.