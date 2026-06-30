La secretaria de Estado de Agricultura visita Illacamp SAT para conocer los retos del sector insular

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, visita la Illacamp SAT - COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS BALEARES

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha visitado este martes Illacamp SAT, en sa Pobla, para conocer la realidad del sector agroalimentario balear y los principales retos de la agricultura y la ganadería insular.

Durante la visita, que se enmarca en su agenda institucional en Mallorca, la secretaria de Estado se ha reunido con representantes de Illacamp y de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, según ha destacado esta última organización en una nota de prensa.

En la reunión se han abordado cuestiones como el papel de las cooperativas y sociedades agrarias de tranformación (SAT), las consecuencias de la guerra, la problemática generada por la retirada de productos fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades el, acceso limitado a la tierra, las dificultades para la rotación de cultivos y el incremento del coste de los fertilizantes.

En el encuentro también han participado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet; la presidenta de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, Jerònima Bonafé; representantes del Consejo Rector y la directora gerente de la entidad, Maria Francisca Parets; así como el presidente de Illacamp SAT, Tolo Payeras; el gerente, Joan Cantallops; y socios de la entidad.

Por su parte la presidenta de Cooperativas Agroalimentarias ha agradecido la visita de la secretaria de Estado, destacando la importancia de que las administraciones conozcan de cerca la realidad del sector en las Islas.

"La insularidad condiciona la actividad agraria en muchos aspectos, desde los costes de producción hasta la comercialización", ha afirmado, agregando que, por eso, es "fundamental" que las políticas agrarias tengan en cuenta esta realidad y apoyen a las cooperativas y SAT como estructuras clave para mantener vivo el sector primario.

Desde Cooperativas han explicado que Illacamp SAT se constituyó en 1999 a partir de la unión de varias familias agrícolas de sa Pobla, inicialmente con el objetivo de adquirir de forma conjunta insumos necesarios para el proceso productivo agrario, como maquinaria, abonos y fitosanitarios, y reducir costes mediante la negociación conjunta con proveedores.

Posteriormente, y tras realizar una prueba piloto de exportación de patata temprana para una empresa holandesa, la entidad avanzó hacia la confección y comercialización directa de la producción de sus socios, con el objetivo de disponer de un mayor control sobre el precio de la patata y mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

En 2004, Illacamp SAT incorporó una nueva línea de actividad con la adquisición de una empresa dedicada a la producción de patata de IV gama, destinada principalmente al sector de la hostelería y la restauración.

Actualmente, está integrada por 12 socios que lideran sus respectivas explotaciones agrícolas, cuatro de las cuales cuentan con relevo generacional.

La entidad cuenta, además, con una Agrupación de Defensa Vegetal, liderada por la técnica Joana Font, que se encarga del asesoramiento y seguimiento de las explotaciones, así como de la coordinación de la planificación de siembras y cosechas.

La SAT también se ha incorporado al proyecto de cuaderno de campo digital C3 de Cooperativas Agroalimentarias de España y cuenta con certificación Global G.A.P.

Además, es proveedora de Mercadona, lo que, según Cooperativas, refuerza su papel como estructura organizada de producción, transformación y comercialización vinculada al sector agrario mallorquín.

Con todo, han subrayado que la visita ha servido para poner en valor la importancia de las entidades cooperativas y SAT agrarias como herramientas fundamentales para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, facilitar la adaptación a las nuevas exigencias del sector, impulsar la digitalización y favorecer la continuidad de la actividad agraria en territorios insulares como el balear.