La secretaria de Estado de Agricultura visita las Pitiusas la próxima semana

EIVISSA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, llevará a cabo los días 8 y 9 de junio un viaje oficial a Eivissa y Formentera, donde mantendrá encuentros con representantes del sector agrario y ganadero y visitará obras de modernización de regadíos impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la visita comenzará el lunes en Eivissa, donde la secretaria de Estado se reunirá con responsables de la cooperativa ganadera Carn & Coop, entidad de referencia en la producción y comercialización de productos cárnicos de origen local y vinculada a la conservación de razas autóctonas.

Posteriormente, García visitará las instalaciones de la cooperativa, incluido su obrador y punto de venta.

Por la tarde, la secretaria de Estado se desplazará a Formentera, donde visitará las instalaciones de la Cooperativa del Camp de Formentera y mantendrá un encuentro con sus responsables y socios.

La agenda concluirá el martes 9 de junio con la visita y recepción de las obras de consolidación del regadío a partir de la optimización de aguas regeneradas en la isla de Formentera, una actuación promovida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.