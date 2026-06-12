La secretaria de Estado de Turismo visita proyectos Next Generation en Inca y destaca la "mejora de la calidad de vida"

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, durante su visita a los proyectos financiados con fondos Next Generation en Inca. - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha visitado este viernes los proyectos financiados con fondos Next Generation en Inca que suponen una inversión total de 5,5 millones de euros y que permiten "mejorar los pueblos y ciudades", junto con "la calidad de vida de los residentes".

De esta manera se ha expresado la representante del Gobierno central, quien ha supervisado diferentes proyectos de sostenibilidad turística, eficiencia energética y adaptación al cambio climático en Inca.

En un comunicado, el Ministerio de Industria y Turismo ha indicado que Sánchez ha visitado la pérgola fotovoltaica del Palau Municipal d'Esports --con una inversión de 880.000 euros--, el proyecto de mejora de la accesibilidad y renovación del alumbrado y la instalación de placas solares en el Museu del Calçat i de la Indústria --más de 224.000 euros invertidos-- y el proyecto de mitigación del cambio climático en el parque del Serral de les Monges de Inca --con poco más de 356.000 euros--.

Estos proyectos se suman a otras mejoras en el municipio financiadas con fondos NextGen, como la transformación digital de servicios públicos, embellecimiento de parques y jardines, la reforma de vías públicas, la implantación de la recogida orgánica de residuos, la rehabilitación del casco antiguo y la adquisición de solares destinados a nuevos espacios públicos.

Estas inversiones forman parte de un conjunto de 287 millones de euros que el Gobierno destina a la transformación del modelo turístico de Baleares y que contribuyen a mejorar los espacios urbanos, infraestructuras y servicios, a incrementar la eficiencia energética de los destinos turísticos, a digitalizar la actividad turística para hacerla más moderna y tener mejores datos para la toma de decisiones y a recuperar el patrimonio histórico y cultural.

Sánchez ha destacado además el "buen nivel de ejecución" de los fondos europeos en Baleares, lo que indica "claramente" que los recursos "llegan a la ciudadanía con proyectos concretos y visibles".

Además, ha remarcado que el Gobierno de España "hace su trabajo, invierte desde el compromiso claro con la modernización y la mejora del sector turístico", por lo que es "importante" que este impulso encuentre continuidad en el conjunto de las administraciones.

Durante la visita han estado presentes el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, el director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló, y el director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, Pere Joan Planas.