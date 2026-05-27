El sector de la madera y el mueble consigue un incremento salarial del 16% y una paga por pérdida de poder adquisitivo

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PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del sector de la madera y el mueble de Baleares verán incrementados sus salarios en un 16% durante los próximos cuatro años y percibirán una paga por pérdida de poder adquisitivo.

Son dos de las cuestiones que vienen recogidas en el nuevo convenio colectivo autonómico del sector, que sindicatos y patronal han firmado este miércoles en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Según ha informado UGT en un comunicado, el acuerdo contempla una sabida salarial de todos los trabajadores del sector de un 16% en todos los conceptos salariales en cuatro años.

Se establece, además, una paga por pérdida de poder adquisitivo que va desde los 600 euros de un peón hasta los 800 euros de un encargado, que no podrá ser compensada ni absorbible a cobrar antes de septiembre de este año.

También una subida de la media dieta, el desgaste de herramientas y el kilometraje. Asimismo, se ha firmado el calendario laboral para este año y el que viene.

El convenio, ha indicado en el sindicato, llevaba negociándose un año sin su presencia y, tras su inclusión en la negociación, se ha conseguido desbloquear.