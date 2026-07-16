El sector del metal mantiene la huelga en Baleares tras un nuevo rechazo de la patronal a sus pretensiones

Archivo - Manifestantes durante la segunda jornada de huelga del sector del Metal, a 14 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector del metal de Baleares, que agrupa a unos 39.000 trabajadores, mantiene la huelga prevista para los días 27, 28, 29 y 30 de julio tras un nuevo rechazo de la patronal a sus pretensiones para renovar el convenio colectivo.

La reunión celebrada este jueves en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), que se ha prolongado durante algo más de cuatro horas, ha finalizado sin un acuerdo que haya permitido acercar posturas y desactivar las movilizaciones.

Fuentes sindicales presentes en la reunión han explicado a Europa Press que los trabajadores han puesto sobre la mesa una propuesta que, a su entender, podía ser aceptable para las empresas.

Reclamaban una subida salarial del 13% a lo largo de los tres años de vigencia del convenio colectivo y un plus de insularidad de 150 euros mensuales, pero dejaban de lado cuestiones como la reducción de la jornada o la absorción y compensación.

Pese a su mano tendida, han lamentado las citadas fuentes, los empresarios han rechazado la propuesta y no han planteado sus exigencias, por lo que la reunión ha finalizado sin acuerdo.

Los sindicatos UGT, USO y CCOO, por lo tanto, han decidido mantener las concentraciones previstas para los días 27, 28, 29 y 30 de julio en diferentes polígonos industriales de Mallorca.

Tendrán lugar a las 12.00 horas en los polígonos de Son Oms, Son Castelló, Can Valero y de Marratxí, respectivamente. Todas ellas vendrán precedidas de piquetes informativos desde las 07.00 horas.