El seguimiento de la huelga en la EMT se sitúa entre el 80 y el 90%

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general por la vivienda y los salarios dignos convocada este miércoles se está situando entre el 80 y el 90 por ciento.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el secretario general de SATI, Andrés Rodríguez, que ha destacado que con la EMT ha sido con la única empresa con la que se han podido pactar servicios mínimos del 30 por ciento, ya que con el resto de servicios de transporte y administraciones los servicios mínimos "se han impuesto".

Rodríguez ha celebrado el amplio seguimiento de los paros en la empresa pública de transportes de Palma y que la jornada esté transcurriendo sin incidentes y solo con algunos retrasos en las salidas de las cocheras.