La segunda edición de la Fira de la Sardina cuenta con un nuevo espacio para degustar vinos mallorquines

Inaugurada este jueves la II edición de la Fira de la Sardina de Palma en el Moll de Pescadors - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Fira de la Sardina, inaugurada este jueves en el Moll de Pescadors, cuenta como novedad con un nuevo espacio de degustación de vinos mallorquines.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, también se ofrecerán 25 recetas diferentes elaboradas a partir de la sardina con el objetivo de promocionar el producto de proximidad.

Esta segunda edición de la feria, que se prolongará hasta el domingo, coincide con el año en el que Palma ha sido elegida como capital gastronómica de las Islas del Mediterráneo.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha considerado que la feria se ha convertido en "una cita destacada del calendario cultural de la ciudad" después de que en 2025 reuniera a más de 15.000 personas.

Martínez ha agradecido a la Cofradía de Pescadores de Palma y a las entidades colaboradoras por su participación en esta edición y ha animado a la ciudadanía a "conocer y apoyar el producto local y al sector pesquero".

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Palma, Domingo Bonnin, ha destacado el valor que aporta la feria tanto al producto como a las personas que lo trabajan y ha reivindicado la sardina como "parte de la historia y de la cultura marinera de la ciudad".

Por último, ha expresado su voluntad de que la Fira de la Sardina vuelva a convertir al Moll de Pescadors "en un punto de encuentro en la ciudad, combinando gastronomía, cultura popular y tradición marinera".