El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Manacor, con 120.000 euros al número

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado un segundo premio en Manacor, dotado con 120.000 euros al número.

Este premio, el 29.203, cayó también en otras 11 localidades españolas, mientras que el primer premio ha caído íntegro en Alicante.

El premio de Manacor se ha vendido un punto de venta de la calle Amargura. El primer premio, de 600.000 euros y con el número 52.847, ha sido validado en la administración número 16 de Alicante.