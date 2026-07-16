Los seis aparcamientos seguros para bicicletas junto a paradas de autobús y tren estarán listos a final de año - CAIB

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los seis aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes eléctricos que se ubicarán junto a paradas de autobús y estaciones de tren de Mallorca costarán cerca de 300.000 euros y estarán listos entre finales de 2026 e inicios de 2027.

El Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha abierto la licitación para la contratación del suministro, la instalación, la puesta en servicio y la gestión de los seis módulos de aparcamiento seguro en Inca, Sa Pobla, Llucmajor, Manacor, Consell y Calvià.

Esta actuación supondrá una inversión máxima de 293.394 euros y previsiblemente estará a disposición de los usuarios a finales de este año o a principios de 2027, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Los aparcamientos seguros se instalarán en la estación de tren de Manacor, la estación de tren de Consell-Alaró, la parada de autobús Llevant 1 en Inca, la parada de autobús Ronda Nord 2 en Sa Pobla, la parada de autobús Oest 1 en Llucmajor y la parada de autobús Platja de Santa Ponça, en el municipio de Calvià.

Cada módulo deberá disponer, como mínimo, de 20 taquillas individuales, diez destinadas a bicicletas no plegables o patinetes eléctricos y otras diez exclusivamente para patinetes eléctricos no plegables. Las taquillas estarán equipadas con cerradura electrónica y punto de carga eléctrica en su interior.

En el marco de esta actuación, el CTM asume la licitación, la instalación, la puesta en servicio, el mantenimiento y la gestión de los aparcamientos mediante la aplicación móvil.

En el caso de los municipios donde los equipamientos se instalen junto a paradas de autobús del TIB, los ayuntamientos colaboran en el proyecto asumiendo la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria, el consumo eléctrico, la limpieza del entorno y otras tareas de apoyo a la gestión.

El contrato también incluye el desarrollo y la puesta a disposición de los usuarios de una aplicación móvil gratuita que permitirá gestionar de forma integral el servicio. El plazo de presentación de ofertas se inició el 30 de junio y finaliza el próximo 29 de julio.