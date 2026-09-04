Seis detenidos por vender cocaína, ketamina y tusi en fiestas celebradas en Palma

Drogas y dinero en efectivo intervenido por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis hombres por supuestamente vender cocaína, ketamina, MDMA y tusi en las proximidades de un evento de ocio y de una fiesta ilegal que se celebraron el pasado fin de semana en Palma.

Las detenciones, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se produjeron en el marco de diversos operativos llevados a cabo la madrugada del sábado al domingo en diferentes puntos de la capital balear.

Debido a la gran afluencia de jóvenes durante todo el fin de semana, se desplegaron varios dispositivos policiales para tratar de luchar contra el tráfico de drogas a pequeña escala.

En el primero de ellos se estableció un control de seguridad en las inmediaciones de una vivienda de la localidad de Es Pil·lari donde se celebraba una fiesta ilegal tipo 'after'.

Los agentes identificaron a más de un centenar de personas y se percataron de que muchos jóvenes se estaban acercando a una zona de aparcamiento. Al observar la presencia de los agentes, algunos realizaron maniobras "bruscas e inusuales" para evitar pasar por el control.

En cualquier caso, sorprendieron a tres hombres vendiendo estupefacientes en el interior de sus vehículos y fueron detenidos como supuestos autores de delitos contra la salud pública. Les fueron intervenidas diversas cantidades de tusi, MDMA y ketamina, así como dinero en efectivo fraccionado en billetes de pequeña cantidad.

El segundo dispositivo se desplegó en las inmediaciones de un evento de ocio, donde arrestaron a otros tres hombres a los que pillaron traficando con drogas en la zona de aparcamiento. Se les intervinieron pequeñas dosis de tusi, ketamina y MDMA, así como una pequeña báscula y cerca de 800 euros en billetes pequeños.