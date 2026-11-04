Seis equipos de estudiantes de formación profesional, reconocidos por sus propuestas sobre circularidad

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera (centro), junto con algunos de los equipos vencedores. - FUNDACIÓN IMPULSA BALEARS

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis equipos conformados por estudiantes de formación profesional (FP) han sido reconocidos por las propuestas sobre el aprovechamiento de materiales o la reducción de las pérdidas de agua que han realizado en el marco de la tercera edición del Circular Innovation Hackathon.

La competición ha reunido a 150 estudiantes de 16 familias profesionales diferentes y distribuidos en 30 equipos multidisciplinares, según han informado la Fundación Impulsa Balears y la Conselleria de Educación y Universidades en sendos comunicados.

Los participantes, con el acompañamiento de profesores y profesionales, han dedicado 24 horas a tratar de transformar necesidades empresariales en propuestas con potencial de aplicación.

Los retos propuestos por las empresas Angel24, Bongrup, Estel, HBX Group, Melchor Mascaró y Sampol estaban relacionados con el aprovechamiento de los materiales y la reducción de pérdidas de agua hasta la logística, la distribución de los flujos turísticos y la seguridad de las infraestructuras energéticas.

El jurado ha evaluado las propuestas de los alumnos en función de su impacto circular y territorial, el grado de innovación y creatividad, la viabilidad y aplicabilidad, la calidad técnica, el uso de herramientas, la defensa final y el trabajo en equipo.

Los equipos ganadores han sido MCI, por el reto de Angel24; Els Sparkers, por el de Bongrup; Avería 0, por el de Estel; Sin Dormir S.L., por el de HBX Group; SAIK, por el de Melchor Mascaró; y Mars, por el de Sampol.

Los seis equipos premiados han recibido un diploma de ganador y 1.000 euros por equipo, así como apoyo para difundir su solución. Los estudiantes reconocidos proceden de 15 centros de FP y representan a ocho familias profesionales diferentes.

Durante la competición, los alumnos han trabajado con el acompañamiento del profesorado mentor y el apoyo de profesionales para transformar necesidades empresariales en propuestas con potencial de aplicación.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha felicitado a los participantes por la calidad de las propuestas presentadas durante la competición y los ha animando a seguir implicándose en iniciativas que contribuyan a ofrecer soluciones a los retos y problemas que afectan al conjunto de la sociedad.

"Son una muestra de lo que puede aportar el talento joven cuando trabaja con otras disciplinas y tiene la oportunidad de transformar sus conocimientos en propuestas aplicables", ha señalado.