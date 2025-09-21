Seis heridos, uno de ellos grave, tras chocar un vehículo contra un árbol en la salida de Génova (Palma)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico casual, una de ellas de gravedad, después de haber chocado un vehículo contra un árbol, en la carretera de Génova a Cala Major, en la salida de Génova, en Palma.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido en torno a las 08.42 horas de este domingo, cuando un vehículo ha sufrido un accidente de tráfico casual en la carretera de Génova a Cala Major, en la salida de Génova, y ha chocado contra un árbol.

El SAMU 061 ha recibido una llamada por e-call comunicando el suceso. Inicialmente, se les ha informado de que había cuatro personas heridas. Sin embargo, finalmente el número total de heridos se ha elevado a seis, varones de entre 23 y 37 años con policontusiones de diferente gravedad --dos heridos menos graves salvo complicaciones, tres heridos leves y un herido grave--.

Hasta el lugar del accidente, se han movilizado cuatro ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) de SAMU 061, Quirón y Juaneda, un Delta-Jefe de Guardia y un vehículo de logística.

Tras estabilizar a los heridos, éstos han sido traslado a varios hospitales. En concreto, dos heridos han sido llevado a la Clínica Rotger, uno a la Juaneda, otro herido al Hospital Universitario Son Espases y por último un herido a Juaneda Miramar.