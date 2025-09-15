Semana Europea de la Movilidad: consulta las actividades que organiza el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha anunciado, en el marco de las actividades por la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, la recuperación de la comisión de seguridad viaria de ciclistas, que volverá a reunirse el próximo jueves después de cinco años.

Lo ha explicado la institución insular en un comunicado en el que ha dado a conocer las actividades entre este lunes y este domingo y que pretenden fomentar la movilidad sostenible entre la ciudadanía, dar a conocer alternativas al transporte convencional, mejorar la seguridad y la convivencia entre los diferentes usuarios de las carreteras.

En concreto, el 20 de septiembre, dentro del aparcamiento de los edificios 113 y 111 de la calle General Riera, se celebrará la segunda edición de la Jornada de la Movilidad Sostenible.

Por otro lado, el jueves a las 11.30 se llevará a cabo la comisión de seguridad viaria de ciclistas, que se recupera después de cinco años sin realizarse.

JORNADA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 2025

La Jornada de la Movilidad Sostenible del sábado será una festividad familiar y abierta a todos los públicos. Este año se han ampliado las actividades con respecto a la primera edición. Destacan los juegos vinculados a la movilidad sostenible, tanto tradicionales como deportivos y se podrá jugar con castillos inflables.

También estará el circuito de seguridad vial que montará el área de deportes del Consell de Mallorca. Se invita a todos a los ciudadanos a llevar sus bicicletas y patinetes para hacer este recorrido.

La asociación de usuarios de vehículos eléctricos hará una exposición de coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos todos se podrán probar en una área habilitada.

Bomberos de Mallorca, por su parte, participarán con exhibiciones de su unidad canina que simulará búsquedas y rescates. Además de eso, también se hará exhibición con los vehículos de los bomberos y se expondrán los del Consell.

Una autoescuela se encargará del espacio de actividades 'Muévete seguro, muévete sostenible' y se harán prácticas con coches eléctricos y se podrá probar un simulador de conducción.

Las rutas de 'pedra en sec' GR 221 tendrán su lugar dentro de este día junto con los expositores de la Serra de Tramuntana para dar a conocer la extensa red de caminos para excursionistas que hay en la isla.

La jornada está organizada por el departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras con participación del área de deportes del Consell, Bomberos de Mallorca, la asociación de usuarios de vehículos eléctricos y una autoescuela.

Desde el Consell se ha invitado a participar a toda la ciudadanía dentro de esta jornada pensada tanto para los más pequeños como para los mayores y que forma parte de las actividades de la Diada de Mallorca.

SE RECUPERA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS

Por otro lado, este jueves se recupera la comisión de seguridad viaria de los ciclistas después de cinco años sin celebrarse. Se trata de un espacio donde el Consell se reúne con la Federación de ciclismo de las Islas, con usuarios y otras asociaciones e instituciones relacionadas con la bicicleta para escuchar y poner en común los problemas y las mejoras que se han hecho con respecto a este medio de transporte.

El objetivo es charlar directamente con los usuarios mejorando la seguridad y convivencia vial de ciclistas, peatones y vehículos para impulsar políticas y acciones que fomenten una movilidad sostenible y segura.

Algunos de los temas que se hablarán en la reunión son los proyectos de viales cívicos, refuerzos de firme y renovaciones de asfalto en las carreteras del Consell de Mallorca.

También se pondrán encima de la mesa propuestas como llevar a cabo limpiezas de los arcenes, hacer arcenes de carretera más anchos dentro de los nuevos proyectos o poner señalización vial específica para los ciclistas.

"Estamos contentos de haber recuperado este encuentro porque era una petición de las asociaciones y de la Federación, y es una vía perfecta para escuchar de primera mano las necesidades de los mallorquines", han señalado el conseller de Territorio, Fernando Rubio, y el director insular de Movilidad y Actividades, Rafel Oliver.

En esta reunión participarán el Departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell, la Dirección Insular de Emergencias, la Dirección Insular de Deportes, la Federación de Ciclismo de las Islas, DGT, Guardia Civil, Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares (ISPIB), Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB), Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Federación de Triatlón de las Islas Baleares, Plataforma PLEASE, Federación Balear de Transportes (FEBT) y Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB).