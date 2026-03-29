Semana Santa 2026 en Palma: horarios y recorrido de la procesión del Domingo de Ramos

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PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las festividades de la Semana Santa 2026 en Palma vivirán este domingo su segunda gran jornada con la tradicional procesión del Domingo de Ramos.

La representación de la entrada de Jesucristo en Jerusalén, uno de los momentos más representativos de estas fechas, arrancará a las 18.00 horas desde la parroquia de Sant Jaume.

Desde allí, las cofradías que participan en la procesión recorrerán la calle Sant Jaume, la plaza Joan Carles I, el paseo del Born y las calles Sant Feliu, Sant Gaietà, Ca'n Asprer, Jaume III, del Baró de Santa Maria del Sepulcre, Berenguer de Sant Joan, Bonaire y Concepció para finalizar en la iglesia de la Concepción.

La Semana Santa de Palma, en la que participan 33 cofradías, ya vivió su pistoletazo de salida el pasado viernes con la procesión de los Estendarts y seguirá a lo largo de la semana con más procesiones y celebraciones litúrgicas.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo de seguridad para la celebración de la procesión del Domingo de Ramos que comportará cortes de tráfico y desvíos de autobuses.

Entre las 10.45 y las 11.30 horas, la celebración de la 'Procesó dels Rams' provocará restricciones temporales a la circulación por las calles Aurora Picornell, Vicari Joaquim Fuster, Santueri, de la Ventada, la plaza de la Font y calle Cortecera.

La procesión principal de la jornada, por su parte, afectará al tráfico entre las 18.00 y las 21.00 horas. Se cerrarán los accesos desde el Passeig de Mallorca en dirección a Jaume III, la plaza de la Reina en dirección a Joan Carles I y la Rambla en dirección a Joan Carles I.

El recorrido de la procesión seguirá las calles Sant Jaume, plaza de Joan Carles I, Passeig del Born, Sant Feliu, Sant Gaietà, Can Asprer, Jaume III, Baró de Santa Maria del Sepulcre, Berenguer de Sant Joan, Bonaire y Concepció.

La procesión del Domingo de Ramos por el centro afectará a las líneas L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L7(Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L20 (Portopí-Son Espases), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral) y L35 (Aquàrium - Plaça Reina | Catedral) entre las 18.00 y las 21.30 horas aproximadamente. Durante este tiempo quedarán sin servicio las paradas 7,986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.