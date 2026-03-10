Semana Santa en Mallorca: exposiciones, conciertos y primeras actividades. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este lunes dos exposiciones con motivo de la Semana Santa 2026 en el Centro Cultural La Misericòrdia y arranca así la programación para estas celebraciones.

Se trata de la IV Exposición Fotográfica de la Semana Santa de Palma y formaciones musicales, que puede visitarse hasta el 10 de abril en la primera planta del edificio de Entrepatis, y la II Exposición de Cofradías de Mallorca, abierta al público hasta el 15 de marzo en la sala del Pati de les Dones.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha señalado que estas exposiciones son el punto de partida de una programación que quiere acercar la Semana Santa a toda la ciudadanía, poner en valor la labor de las cofradías y destacar el papel de las bandas de música y la mirada artística de los fotógrafos que año tras año documentan la tradición cultural y religiosa de la isla.

El acto ha contado con la participación de la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; el presidente de la Asociación de Cofradías de Mallorca, Bernat Riera; y el comisario de las exposiciones, Rafael Massanet.

II EXPOSICIÓN DE COFRADÍAS DE MALLORCA

La muestra reúne una representación de cofradías de Palma y la Part Forana, que aportan una indumentaria de cofrade y el estandarte de cada una de ellas como elementos que los identifica.

Entre las participantes figuran, entre otras, la Cofradía Nuestro Señor Jesús Crucificado (Sant Marçal - Marratxí), la Cofradía de Jesús en el Huerto (Inca), la Confraria de Santa Bàrbara (Vilafranca de Bonany), la Confraria de Nostra Senyora de la Soledat, la Cofradía del Santo Entierro (Inca), la Confraria de la Mare de Déu de Sant Salvador (Artà), la Cofradía de Penitentes de la Santa Faz, la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, la Confraria de la Sang (Bunyola) o la Antiquíssima Confraria Creu de Calatrava.

El comisario de la muestra, Rafael Massanet, ha explicado que esta exposición permite observar de cerca la diversidad de símbolos, colores y tradiciones que conforman el tejido cofrade de Mallorca.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Esta exposición presenta el trabajo de 15 fotógrafos, cada uno con tres imágenes, que ofrecen una mirada personal y contemporánea sobre la Semana Santa.

Entre los participantes se encuentran Adrián Massanet, Belén Zaragoza, Carlos Abraham Sampol, Gabriel Rubert, Marta Juan, Miquel Riutort, Rafael Moll y Miguel Salom, entre otros.

La muestra incorpora también un espacio dedicado a nueve formaciones musicales que participan habitualmente en las procesiones, como la Agrupación Musical Esencia Mallorca, la Banda de Tambores de la Cofradía de la Santa Faz, la Banda Santa Mónica, la Agrupació Musical Nostra Senyora de l'Esperança i la Pau, la Agrupación Madre del Dolor Sereno o la Sección Musical Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

Según Massanet, esta muestra combina sensibilidades muy diversas y presenta la Semana Santa desde una perspectiva artística, documental y emocional.

Ambas exposiciones pueden visitarse en el Centro Cultural La Misericòrdia, de lunes a sábado (excepto festivos), de 10.00 a 20.00 horas.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES

La programación de Semana Santa de este año incluye también diversos conciertos en iglesias de la Part Forana con la participación de bandas de música de distintos municipios de la isla.

El primer concierto tendrá lugar el 13 de marzo, a las 20.00 horas, con la actuación de la Agrupación Musical Esencia. El 18 de marzo, a las 20.30 horas, la Iglesia de Santa Maria del Camí acogerá el concierto de la formación Nostra Sra. de l'Esperança i la Pau.

El 21 de marzo, a las 19.30 horas, será el turno de la Banda Santa Mónica, que actuará en la Iglesia de Sant Llorenç de Selva.

Finalmente, el 28 de marzo, a las 20.00 horas, la Iglesia de Nostra Sra. de la Nativitat de Fornalutx acogerá el concierto de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Humildad.

Uno de los momentos más destacados será el encuentro de bandas de música de Semana Santa, que tendrá lugar el 15 de marzo en el Pati dels Homes del Centre Cultural La Misericòrdia.

La jornada reunirá diversas bandas de música de la isla en un espacio emblemático y se convertirá en un punto de encuentro para los amantes de la música.

ACTOS TRADICIONALES

La representación del Vía Crucis, a cargo de la Agrupació Campanera de Pinyol Vermell, se celebrará el 28 de marzo, a las 20.30 horas, en la iglesia parroquial de Sant Bartomeu d'Alaró.

Además, el Joch de Ministrils participará en dos de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa mallorquina.

El Jueves Santo, 2 de abril, a las 19.00 horas, formará parte de la procesión del Sant Crist de la Sang, en Palma, con salida desde el Pati d'Homes del Centre Cultural La Misericòrdia.

El Viernes Santo, 3 de abril, a las 22 horas, participará en la Solemníssima procesión del Santo Entierro y la Soledad de María, en Sineu, con salida desde el Convento de Sant Francesc.