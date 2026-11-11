Sémper participará el 21 de noviembre en el acto central de campaña del PP de Eivissa

Archivo - El portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, durante su intervención en la XI edición del ciclo Letras en Sevilla - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

EIVISSA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, participará el próximo 21 de noviembre en el acto central de campaña del PP de Eivissa, que tendrá lugar en el Recinto Ferial.

Según ha explicado la formación, también participarán la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, y el presidente del PP de Eivissa, también cabeza de lista por Baleares al Congreso, José Vicente Marí.

El acto reunirá a afiliados, simpatizantes y ciudadanos de las Pitiusas en una cita que servirá para presentar el proyecto del PP y reivindicar la necesidad de abrir una nueva etapa política en España.

"Estas elecciones representan una oportunidad para abrir una nueva etapa, recuperar la confianza en las instituciones y situar las preocupaciones reales de los ciudadanos en el centro de las decisiones. España merece un Gobierno centrado en la gestión, que cambie la corrupción por honestidad, que dé respuesta a los problemas de las familias, los trabajadores y las empresas, que alivie la presión fiscal y que tenga en cuenta las necesidades específicas de los territorios insulares", ha señalado la vicesecretaria de Organización, Marilina Ribas.

La 'popular' ha destacado también que "el único presidente que puede liderar esta nueva etapa y reconstruir la confianza en el país es Alberto Núñez Feijóo. Ayer mismo pudimos comprobar su compromiso con Baleares y, especialmente, con Eivissa, con el anuncio de que las viviendas previstas en Ca n'Escandell se destinarán exclusivamente a residentes", ha dicho.

En este sentido, Ribas ha puesto en valor los compromisos anunciados por Feijóo para Baleares, que pasan por reforzar el control de las fronteras y combatir la inmigración irregular, con un plan específico de protección de la frontera marítima de las islas y la petición de una presencia permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y Baleares.

También ha defendido reforzar la seguridad con más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia y aprobar medidas para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente.

El acto estará abierto a todos los ciudadanos. Para asistir será necesario recoger previamente la entrada en la sede insular del PP o ponerse en contacto con las juntas locales del partido.