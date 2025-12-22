Una serie del "peculiar" 77.715, uno de los quintos del Sorteo de Navidad, vendido en un centro comercial de Palma

Un hombre apunta los números que van premiando durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lili, de la administración de lotería del Carrefour de General Riera de Palma, se ha mostrado feliz por poder haber vendido una serie completa del 77.715, un número "peculiar" y "especial" que ha sido agraciado este lunes con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad.

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y ha sido vendido en Palma y Sa Carroca (Ibiza).

El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.