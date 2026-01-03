La Serra de Tramuntana inaugura un espacio en la plataforma Google Arts & Culture - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Serra de Tramuntana ha inaugurado un espacio en la plataforma Google Arts & Culture.

En nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que el Consorcio Serra de Tramuntana ha presentado un espacio en la plataforma Google Arts & Culture, que permite proyectar su identidad cultural a través de la tecnología. El objetivo es difundir los valores que hacen de la Serra un lugar de valor universal excepcional, declarado patrimonio mundial por la Unesco en 2011.

El proyecto consiste en tres reportajes en línea y un centenar de fotografías que permiten adentrarse en la Serra de Tramuntana. Con un formato breve y muy visual se dan a conocer los valores culturales y los elementos etnológicos de la Serra, como por ejemplo los bancales, los caminos de piedra, el sistema hidráulico, las posesiones, las aldeas, etcétera.

Para el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, este proyecto "es un escaparate internacional que permite explicar la Serra de Tramuntana desde una vertiente cultural, que permite valorar los elementos patrimoniales, que son los que atraen un turismo más consciente y respetuoso con el entorno".

Los contenidos multimedia se irán ampliando progresivamente para mantener vivo este espacio, que por ahora incluye los siguientes reportajes: 'El paisaje cultural de la Serra de Tramuntana', donde se hace un breve recorrido a los principales valores que la Unesco tuvo en cuenta para declarar este paisaje patrimonio mundial; 'Piedra y agua', que muestra 15 elementos patrimoniales concretos que ejemplifican la acción de las diferentes civilizaciones en la Serra, y 'La Serra de Tramuntana pueblo a pueblo', donde se recogen diez propuestas de rutas culturales para pasear. Los reportajes también se pueden ver directamente en la web oficial del Consorcio Serra de Tramuntana, en las secciones Patrimoni Mundial y Rutes culturals.

El espacio virtual nace de un acuerdo entre Google y el Consorcio, y permite explicar al mundo cómo las diferentes culturas que a lo largo de los siglos han habitado la Serra de Tramuntana han ido transformando un territorio de recursos escasos en un paisaje más productivo, con pequeñas obras colectivas y sin destruir la naturaleza.

La plataforma Google Arts & Culture es una iniciativa que une patrimonio y tecnología. Permite explorar de forma inmersiva el arte, la cultura y la historia de todo el mundo de manera gratuita a través de internet. Actualmente contiene información de más de 1.500 instituciones culturales de 70 países y ya cuenta con millones de usuarios.