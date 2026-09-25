El servicio de acogida de víctimas de violencia machista de Palma atiende a 329 mujeres y niños, un 5% más

El Servicio de Acogida de Víctimas de Violencia Machista de Palma atiende a 329 mujeres y niños en 2025 - EUROPA PRESS

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de acogida de víctimas de violencia machista de Palma ha atendido a 329 víctimas en 2025, 174 mujeres y 153 hijos de las demandantes del servicio, unas cifras que suponen un aumento del 5,1% en relación a 2024, cuando el número de personas atendidas fue de 313.

Así lo ha explicado el técnico de Igualdad del Ayuntamiento Toni Colom, durante la presentación este viernes de la memoria de 2025 del servicio, donde también ha destacado que el recurso dispone de 117 plazas residenciales y que casi una de cada cinco mujeres atendidas llega por iniciativa propia, sin derivación de otros servicios.