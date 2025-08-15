El servicio conjunto de taxi en la bahía de Palma y la Serra llega ya a ocho municipios. - CAIB

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio conjunto de taxi en la bahía de Palma y la Serra de Tramuntana ya se encuentra en vigor en ocho municipios a partir de este viernes, con las últimas incorporaciones de Llucmajor y Deià.

Cerca del 80 por ciento de los taxis de Mallorca dan cobertura a la prestación de este régimen especial de recogida de viajeros, iniciativa que se enmarca en las medidas del Govern para favorecer el servicio de taxi conjunto en varias localidades, incrementar la oferta para las personas usuarias y mejorar la movilidad, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Este régimen se aplica en Palma, Calvià, Llucmajor, Esporles, Valldemossa, Deià, Puigpunyent y Bunyola, una vez todos los ayuntamientos de estos municipios han aprobado los acuerdos correspondientes en los plenos municipales y se han publicado las respectivas resoluciones.

La incorporación de Llucmajor y Deià, ya prevista inicialmente, ha sido validada por los plenos municipales y ha entrado en vigor este viernes.

En su conjunto, en los ocho municipios, el acuerdo supone que más de 1.530 licencias de taxi --un 77 por ciento del total de Mallorca-- den cobertura a un servicio conjunto en estas ciudades y pueblos de la bahía de Palma y la Serra de Tramuntana, municipios que representan cerca del 60 por ciento de la población de la isla.

En su fase inicial, que empezó el pasado 30 de julio, se aplicó en Palma, Calvià, Esporles y Valldemossa, y posteriormente se han ido incorporando Puigpunyent, Bunyola, Llucmajor y Deià .

ACUERDO LAS 24 HORAS DEL DÍA Y TARIFA ÚNICA

Este colaboración, acordada por ayuntamientos y asociaciones de taxi, se enmarca en las medidas promovidas por el Govern para fomentar los acuerdos entre municipios para mejorar el servicio y supone que los vehículos con licencia de taxi de los municipios integrantes de este régimen especial de recogida puedan cargar viajeros en cualquier otro municipio adherido a este acuerdo y descargar en cualquier punto de la isla de Mallorca .

Este tipo de servicio conjunto de taxi tiene como objetivo evitar los trayectos con el vehículo vacío como ha ocurrido hasta ahora cuando el taxi vuelve de un servicio en otro municipio y así mejorar y aumentar la oferta para los usuarios.

El acuerdo es efectivo las 24 horas del día durante la temporada establecida, hasta el próximo 30 de septiembre de 2025, si bien también prevé que este régimen especial de recogida vuelva a entrar en vigor el próximo año 2026, a partir del día 1 de junio y hasta el 30 de septiembre del próximo año.

Ese régimen supone que los servicios de taxi entre los municipios adheridos se realicen con reciprocidad en todas las paradas de taxi autorizadas de cada municipio, siempre que no haya ningún taxi del municipio en la parada o que exista una mayor demanda de viajeros que taxis en espera en la parada.

El acuerdo también prevé que en determinados lugares se puedan prestar servicios a mano levantada en el caso de Palma , por ejemplo en el centro histórico, y de Calvià , en diferentes puntos de Illetes, Magaluf o Peguera .

En los municipios adheridos, tal como prevé el acuerdo, se aplica la tarifa de referencia en la isla de Mallorca aprobada a finales de junio. Entre otras, se fijó una tarifa de referencia en Mallorca por kilómetro laborable de 1,20 euros, de 2,50 euros por bajada de bandera o de 4,65 euros por suplemento de aeropuerto o puerto. Se trata de una tarifa urbana única impulsada por el Govern con el objetivo de fomentar los acuerdos de servicio conjunto entre municipios y contribuir a una mejora de la oferta.