El Servicio de Oftalmología de Pitiusas aumenta un 15% la actividad asistencial en los primeros diez meses del año

EIVISSA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología del Área de Salud pitiusa ha aumentado la atención asistencial respecto al mismo período de 2025, aumentando la actividad de consultas externas un 15 por ciento, pasando de 4.907 citas en los primeros diez meses de 2025 a las 5.648 actuales.

Además, el Área de Salud de Eivissa y Formentera ha incorporado a un nuevo oftalmólogo experto en oculoplastia, la subespecialidad que se encarga de los párpados, la vía lagrimal y la órbita.

Según ha informado el Área de Salud, la actividad quirúrgica también ha crecido un 20 por ciento, con 724 operaciones en 2026, frente a las 603 del mismo tramo del año pasado.

Este aumento de actividad y dimensionar progresivamente el servicio ha permitido reducir el número total en lista de espera quirúrgica un 33,4 por ciento, pasando de 434 personas a 289.

El tramo de más de 180 días de demora ha descendido un 96,3 por ciento y de 244 personas registradas en esta franja, se han contabilizado nueve personas.

Por último, la demora media ha descendido también un 58,4 por ciento. Así, de esperar de media 183,6 días se ha pasado a 76,4 días, es decir tres meses y medio menos.