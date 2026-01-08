El servicio de Oncología Médica en Pitiusas incorpora a un cuarto oncólogo

IBIZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incorporado a la plantilla de Oncología Médica a un nuevo facultativo, Hernán Rodríguez, procedente del Hospital de Marina Baixa de Vila Joiosa en Alicante.
Según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, con esta incorporación la plantilla del servicio vuelve a estar formada por cuatro efectivos.
CASOS ATENDIDOS
El Servicio de Oncología Médica atendió el pasado año 7.723 consultas en el Hospital Can Misses, una cifra que se mantiene estable respecto a los datos de 2024, año que se cerró con 7.731 consultas.
Los oncólogos del Área de Salud de Ibiza y Formentera atendieron 392 primeras consultas en 2025, un 1,03 por ciento más en comparación con hace doce meses.
Además, se registraron 7.331 segundas consultas o sucesivas en 2025, una cifra muy similar a la del año anterior, que finalizó con 7.343 segundas citas.