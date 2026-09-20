El Servicio de Salud de Baleares estrena identidad corporativa con la marca IBSalut. - CAIB

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha creado una nueva identidad corporativa basada en la marca IBSalut, la denominación con la que la ciudadanía identifica habitualmente la organización.

La nueva marca dota al Servicio de Salud de un logotipo propio y refuerza la coherencia visual de todo el sistema sanitario público del archipiélago, al mismo tiempo que mantiene la vinculación institucional con el Govern por medio del escudo oficial.

La nueva identidad combina los colores institucionales con una imagen moderna, clara y reconocible. El azul ciencia se convierte en el color corporativo principal de IBSalut, complementado con el azul mediterráneo.

Esta propuesta visual garantiza la continuidad de la identidad corporativa del Govern, con el que comparte tanto la gama cromática como la tipografía Noto Sans, utilizada como principal fuente corporativa.

UNA MARCA COMÚN PARA TODO EL SISTEMA SANITARIO

Uno de los principales objetivos de la nueva identidad es unificar la imagen de todos los centros y servicios dependientes del Servicio de Salud, incluidos los hospitales, centros de salud y demás dispositivos asistenciales.

Esta unificación contribuirá a reforzar el valor de la marca IBSalut y a consolidar una identidad estable y perdurable en el tiempo.

De este modo, IBSalut se configura como la marca común de la sanidad pública balear y aporta mayor claridad, cohesión y confianza al conjunto del sistema.

IMPLANTACIÓN PROGRESIVA

El nuevo Manual de identidad corporativa establece los criterios de aplicación de la marca en ámbitos como la señalización, los espacios digitales, las redes sociales, los documentos administrativos, los materiales impresos, los uniformes, los vehículos y otros soportes de comunicación. También contempla la adaptación progresiva de la identidad a nuevos materiales y necesidades futuras.

La implantación de la nueva marca se llevará a cabo de forma gradual y se aprovechará la renovación natural de los diferentes soportes y la puesta en marcha de nuevas infraestructuras para implantarla.