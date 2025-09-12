El Servicio de Salud incorpora cuatro psicólogos clínicos para los sectores sanitarios de Ponent y Migjorn

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de apoyo al profesional de la salud del Servicio de Salud ha incorporado cuatro psicólogos clínicos para los sectores sanitarios de Ponent y Migjorn de Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, estos profesionales se destinarán a los hospitales universitarios Son Espases y Son Llàtzer o a las unidades de salud mental de referencia. Salud también añade que ha mejorado las condiciones contractuales de cinco psicólogos que actualmente ya trabajan.

Los cuatro psicólogos clínicos disponen de la titulación de psicólogo especialista en psicología clínica y llevarán a cabo tareas como ofrecer atención psicológica individual y/o grupal para mejorar la salud mental de la población, atender de manera individual y/o familiar según las necesidades de cada persona o realizar intervenciones grupales, entre otras funciones.

La contratación de estos cuatro psicólogos clínicos y la mejora de las condiciones contractuales de otros cinco es un paso más en el objetivo del Servicio de Salud de fortalecer la atención a la salud mental de la población. En este sentido, el Servicio de Salud ha recordado que incorporó hace unos meses a ocho psicólogos clínicos para Atención Primaria y el SAMU061.