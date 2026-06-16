El Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) atiende a más de 4.000 niños. - CAIB

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) atendió el año pasado a 4.093 niños y niñas, el máximo histórico atendido a través del servicio, según ha señalado este martes la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en el marco del Día nacional de la Atención Temprana.

El SVAP, un servicio de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, está destinado a niños de 0 a 6 años que presentan trastornos en el desarrollo o que están en riesgo de sufrirlos y a sus familias.

Este recurso, que recibió 1.663 solicitudes en 2025, es fundamental para asegurar una intervención precoz en los primeros años de vida y se convierte en el eje vertebrador para minimizar el impacto de los trastornos en el desarrollo de los niños, potenciando su bienestar y oportunidades de futuro.

Los dos dispositivos principales del SVAP son la Unidad de Diagnóstico Infantil y Atención Temprana (Udiap), que lleva a cabo la orientación diagnóstica y familiar y que deriva al niño, en caso de que sea necesario, a los Servicios de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (Sediap), que es el otro dispositivo, gestionado mediante conciertos con entidades, que garantiza una cobertura en todas las islas y ofrece una atención y un seguimiento terapéutico especializado y de calidad.

Durante el año 2025, del total de 4.093 niños atendidos, 3.807 fueron a través de los Sediap. Estos niños realizaron un total de 166.484 sesiones con profesionales de la atención temprana y áreas de conocimiento de la fisioterapia, psicología, logopedia, trabajo social, terapia ocupacional, entre otros.

Actualmente, y para el año 2026, estas entidades tienen concertadas 186.600 sesiones para intervenir con los niños. Cerca de un 90 por ciento de los niños atendidos directamente en el SVAP son prematuros

El resto de niños, un total de 286, fueron atendidos directamente en el SVAP a través de la Udiap. De ellos, 257, cerca del 90 por ciento, son niños prematuros a los que se les hace un seguimiento mediante el Programa de Seguimiento del Prematuro, de los cuales 112 son nuevas altas del año 2025.

Este programa, pionero en Baleares desde el año 2010, está orientado a controlar el desarrollo neuromotor, emocional y conductual y a detectar de manera precoz aquellas posibles alteraciones que se puedan producir con el fin de optimizar la intervención terapéutica y derivarlos a los Sediap.