Los servicios de emergencias harán un simulacro de un gran incendio forestal el próximo martes en Andratx

Simulacro de un gran incendio forestal el próximo martes en Andratx - CAIB

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern llevará a cabo el próximo martes, 16 de junio, un simulacro de incendio forestal de grandes dimensiones y con riesgo de afectar a zonas urbanas en la Serra de Tramuntana.

En concreto, el ejercicio se desarrollará entre Sant Elm y s'Arracó, en el municipio de Andratx, y tendrá lugar durante de 10.30 a 14.00 horas, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Para llevarlo a cabo no se cerrará ninguna carretera ni habrá restricciones de tráfico, aunque sí podrían producirse afecciones puntuales, no solo durante el simulacro sino también en las horas previas y posteriores, coincidiendo con la llegada y retirada de los vehículos de los organismos participantes.

Por este motivo, se recomienda a los vecinos y usuarios de la zona planificar sus desplazamientos con antelación para ese día. También se aconseja a los visitantes, especialmente ciclistas y excursionistas, valorar cambiar de fecha o buscar una ruta alternativa.

SIMULACRO DE GRAN ENVERGADURA

El simulacro recreará la declaración de un incendio forestal inicialmente de pequeñas dimensiones que irá aumentando en tamaño y complejidad con el paso de las horas.

De acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil para Incendios Forestales (Infobal), el incendio comenzaría con el Índice de Gravedad Potencial (IGP) cero, el nivel más bajo, y evolucionaría hasta alcanzar el nivel IGP 2 y también la Situación Operativa 2 (SO2).

Esto significa que se habría generado una situación de emergencia que, debido a la evolución del incendio, podría afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y auxilio. Además, podría requerir la participación de medios extraordinarios.

El simulacro comenzará en este punto, cuando se declare el IGP 2 y la SO2 del Infobal. En el ejercicio participarán alrededor de 150 personas procedentes de 16 organismos.

El principal objetivo sobre el terreno es poner en práctica la aplicación del Infobal y también la del Plan de Actuación Local ante Incendios Forestales del Ayuntamiento de Andratx, aprobado el pasado mes de octubre.

Para ello se llevarán a cabo diferentes actuaciones, como el rescate de excursionistas, el corte (simulado) de líneas de alta tensión, la gestión de la población afectada en zonas urbanas y costeras, las comunicaciones entre los distintos intervinientes y la extinción mediante medios aéreos.

Además de los técnicos y agentes de la Dirección General de Emergencias e Interior, el organismo que aportará más medios y personal al simulacro será la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, con 45 efectivos entre bomberos forestales, técnicos de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal y agentes de Medio Ambiente.

También participarán los Bomberos de Mallorca, de Palma y de Eivissa, el SAMU 061, la Policía Local de Andratx, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agrupaciones y voluntarios de Protección Civil, el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib), IBDigital, el Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares (Icgib), la Universitat de las Illes Balears (UIB), la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Red Eléctrica y Endesa.

El objetivo es reforzar la preparación ante el riesgo de incendios forestales, poniendo en práctica la coordinación entre los distintos organismos para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante una emergencia.

El Govern agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía y lamenta las posibles molestias que pueda ocasionar este simulacro, necesario para la prevención de incendios forestales.