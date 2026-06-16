Los servicios de emergencias se preparan para un verano de "riesgo" con un simulacro de incendio forestal en Andratx - 112

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias de Baleares han participado este martes en un simulacro de incendio forestal celebrado en Andratx y que ha servido para prepararse para un verano de "riesgo".

Se ha simulado un incendio forestal de índice de gravedad dos (IG-2) en la zona de s'Arracó y Sant Elm y en cuya extinción han participado alrededor de 150 personas y medios aéreos, terrestres y remotos, como el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que este tipo de ejercicios permiten "pasar del nivel teórico y técnico a la realidad de la emergencia" y reforzar la coordinación entre organismos.

El jefe del departamento de Emergencias e Interior, Aurelio Soto, ha señalado que el hecho de seleccionar Andratx como el escenario del simulacro les ha permitido integrar en la respuesta a la emergencia los planes de acción local que ha desarrollado el Ayuntamiento.

Una de las particularidades del simulacro, acerca del cual los participantes desconocían mucho de los detalles, ha sido el riesgo de que alguno de los focos del incendio avanzara hacia zonas urbanas.

UN VERANO CON RIESGO

Esta preparación, ha apuntado Gárriz, es especialmente importante de cara a un verano en el que las condiciones climatológicas harán que el "riesgo" de incendios esté muy presente.

"Somos conscientes de la situación de riesgo que tenemos en Baleares, que es la misma que tenemos en todo el arco mediterráneo. Lo que nos queda, además de la prevención y de pedir precaución a la población, es estar preparados para cuando haya que responder", ha señalado.

El jefe de servicio de Gestión Forestal, Joan Santana, ha insistido en el riesgo de que en la zona del Mediterráneo se produzcan grandes incendios forestales y ha subrayado la importancia de que tanto las administraciones como la población estén preparados para afrontar situaciones "cada vez más extremas".

LOS BOMBEROS DE MALLORCA

Entre los cuerpos que han participado en el simulacro se encuentran los Bomberos de Mallorca. Han asistido dos técnicos, un vehículo y un sargento, así como el helicóptero Sa Milana.

La organización, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, ha establecido el puesto de mando adelantado en el campo de fútbol de s'Arracó para coordinar todos los efectivos desplegados.

Los mandos intermedios y superiores han liderado esta jornada de entrenamiento intensivo enfocada en la toma de decisiones estratégicas.

"Estas maniobras nos ayudan a practicar la coordinación de intervenciones de alta complejidad con otros cuerpos", ha dicho el director insular de Emergencias, Joan Fornàs.