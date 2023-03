Los Servicios de Emergencias rescatarán esta tarde a las 18 personas que quedan en Cala Tuent

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias rescatarán finalmente esta tarde a las 18 personas que permanecían atrapadas por el temporal en Cala Tuent y que no habían querido salir por el momento.

Según han detallado fuentes del 112 a Europa Press, pese a que quedaban 19 personas en esta zona a la que no se puede acceder por carretera, parece ser que una de ellas se ha marchado a pie, por lo que serían 18 personas las que serán rescatadas esta tarde, donde se espera llegar en embarcaciones tipo golondrina para trasladarlos hasta el Puerto de Sóller.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, que ha recordado que este jueves se les ofreció salir por aire en varias ocasiones, ha explicado que serán barcas azules de Sóller escoltadas por una patrullera de la Guardia Civil las que accedan a Cala Tuent para recogerlos y llevarlos al Puerto de Sóller.

"A partir de aquí dependerá de ellos y de las necesidades que tengan", ha señalado Garrido, que ha indicado que, si lo necesitasen, se les facilitará espacio para alojarse durante el tiempo que permanezca aislado su vivienda.

"Esperamos que todas las personas que estén en Cala Tuent quieran ser desalojadas porque así garantizamos más su seguridad", ha señalado la consellera antes de recordar que no se prevé muy buen tiempo durante los próximos días.

CARRETERAS CERRADAS COMO MÍNIMO HASTA EL LUNES

Por otro lado, Garrido ha informado que las carreteras que llegan a Lluc desde Sóller, Selva y Pollença permanecerán cerradas mínimo hasta el próximo lunes, tanto para vehículos a motor, como para bicicletas y peatones, ya que "se está trabajando con maquinaria pesada" por lo que se podría "poner en peligro a las personas que estén por allí".

"Que no vayan a la Serra de Tramuntana, no es el momento", ha insistido la responsable de Emergencias, quien también ha explicado que han reclamado al Consell de Mallorca que pida que no se utilice la ruta de 'pedra en sec' porque existe la posibilidad de que se produzcan desprendimientos de rocas y, por tanto, no es segura la práctica de senderismo.

En este sentido, se ha pedido a Sigme que envíe un equipo para evaluar los desprendimientos que pueda haber en la Serra, por lo que esperan que el próximo lunes éste ya se pueda desplazar a llevar a cabo este trabajo, tanto en las carreteras, como otras zonas de la Serra que no son carreteras.