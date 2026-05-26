Servicios especiales de metro para las PAU: consulta los horarios. - CAIB

PALMA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), ofrecerá un servicio de transporte público interurbano integral para facilitar los desplazamientos a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) los días 2, 3 y 4 de junio.

Además, durante las tres jornadas de exámenes se reforzará el servicio de metro con servicios especiales hasta la UIB, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El Govern recomienda a los estudiantes utilizar preferentemente el metro para desplazarse hasta la UIB, con el fin de evitar posibles retenciones de tráfico en los accesos al campus y garantizar la llegada puntual a las pruebas. El refuerzo del servicio permite contar con una alternativa cómoda, rápida y fiable durante los días de las PAU.

El servicio especial programado por SFM refuerza las frecuencias de metro a primera hora de la mañana, con nuevas salidas desde la estación Intermodal hasta la UIB. En concreto, el martes se añaden salidas a las 07.05 y las 07.50 horas, y el miércoles y el jueves también a las 08.05 horas.

La Conselleria ha recordado que SFM mejoró el servicio regular de metro en horas punta desde marzo del año pasado, cuando introdujo un aumento de frecuencias en toda la franja que va desde las 07.15 hasta las 8.55 horas, duplicando frecuencias en los tramos horarios de mayor demanda. A estos horarios, se suman ahora los servicios especiales de refuerzo con motivo de las PAU.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, a través de SFM y CTM, ofrece un servicio de transporte público interurbano integral que permitirá que los estudiantes que los días 2, 3 y 4 de junio realicen las pruebas de acceso a la universidad puedan acceder a los centros donde se realizan los exámenes con los buses interurbanos, el tren o el metro de la red TIB.

Las pruebas se concentran principalmente en la UIB, donde se puede acceder con el metro y las líneas de bus TIB 202 y 203. Los estudiantes que están convocados en los centros de Inca (Fábrica Ramis), Manacor (IES Manacor) y Sant Llorenç (Espai 36), cuentan también con diferentes servicios de transporte público.

El Consorcio de Transportes de Mallorca reforzará, si es necesario, el servicio de las líneas de bus con más afluencia de estudiantes de primera hora del día y por la tarde, coincidiendo con el horario de inicio y fin de los exámenes.