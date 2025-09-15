La Setmana del Llibre en Català acoge por primera vez la presentación de las obras ganadoras de los Premios Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca presentará los libros editados de las obras galardonadas en los Premios Mallorca 2024 en el marco de la Setmana del Llibre en Català, que organiza el Gremi de Llibreters de Mallorca.

El acto de presentación tendrá lugar en el jardín del Centro Cultural de la Misericordia, este viernes a las 18.00 horas.

Será la primera vez que la institución insular dará a conocer los libros de las obras premiadas en la programación de esta cita literaria que se celebrará del 17 al 21 de septiembre en los jardines de la Misericordia.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que el acto de presentación de las obras galardonadas en los Premios Mallorca 2024 es una muestra clara del compromiso del Consell de Mallorca con la cultura y la creación literaria de la isla.

Según Roca, esta presentación representa una oportunidad única para acercar al público lector las voces literarias reconocidas este año y poner en valor el talento creativo de Mallorca.

Además, Roca ha señalado que hacerlo en La Misericordia en el marco de la Setmana del Llibre en Català es especialmente significativo, ya que se convierte en el escenario idóneo para rendir homenaje al talento que nace y crece en Mallorca.

"Queremos que estos libros lleguen a los lectores y que se conviertan en parte viva de la cultura de Mallorca", ha destacado la vicepresidenta.

Cabe recordar que la edición de 2024 de los Premis Mallorca incluyó cinco categorías literarias en catalán: narrativa, poesía, ensayo, textos teatrales y literatura infantil ilustrada.

El premio Mallorca Narrativa, con una dotación de 25.000 euros, fue concedido a Carlos Loreiro López por la obra 'Poeta'. El Premio Mallorca de Poesía en catalán, con una dotación de 15.000 euros, fue otorgado a 'El pixelat del miratge', de Albert García Elena.

En la categoría de ensayo en catalán, 'Cant i treball en Mallorca', de Bárbara Duran Bordoy, ganó el premio valorado en 19.000 euros. En cuanto a los textos teatrales, 'Càustiques a massa decibels (on és l'Àngela?)', de Miquel Àngel Raió, fue reconocida con el Premio Mallorca, dotado con 10.000 euros. Por último, el Premio Mallorca de literatura infantil ilustrada, también dotado con 10.000 euros, recayó en 'Fugissera', obra de Marina Bennàsar Ramis (autora de los textos) y Marina Uguet Ibáñez (ilustradora).

De las cinco obras galardonadas de los Premis Mallorca 2024, se presentarán las ediciones de los libros premiados en las categorías de poesía, ensayo, textos teatrales, literatura infantil ilustrada.

El evento contará con la presencia de los autores y será abierto al público. Las obras han sido publicadas por la editorial Sargantana, excepto Fugissera, ganadora en la categoría de literatura infantil ilustrada, que ha sido editada por Disset.

PREMIOS MALLORCA 2024

'El Poeta', de Carlos Loreiro López, obra ganadora del Premio Mallorca de Narrativa retrata la vida de un joven estudiante de filología que navega por las turbulentas aguas de una crisis económica y existencial.

Al tiempo que intenta abrirse camino en el mundo literario contemporáneo, navegando entre la precariedad, las aspiraciones creativas y las relaciones personales. El jurado valoró especialmente el retrato generacional que ofrece, con un uso fresco y ágil de la oralidad y una mirada irónica sobre la dureza de lo cotidiano.

También se dará a conocer El pixelat del miratge, de Albert García Elena, ganador del Premio Mallorca de Poesía en catalán. El poemario reflexiona sobre la distorsión de la realidad en la era digital, cuya voz lírica combina crítica social y reflexión filosófica. El jurado destacó la regularidad formal y la capacidad de construir una obra con lenguaje preciso y potente.

La obra 'Cant i treball a Mallorca', de Bárbara Duran Bordoy, ganadora del Premio Mallorca de Ensayo en catalán, también se presentará. Se trata de una investigación que explora las relaciones entre música tradicional mallorquina y la cultura laboral en la isla, documentando canciones de trabajo, rituales sonoros y prácticas comunitarias vinculadas al mundo rural. El jurado elogió la labor de investigación, la aportación de material gráfico y un estilo narrativo que combina rigor académico con una prosa amena y accesible.

En el ámbito teatral, se dará a conocer 'Càustiques a massa decibels (on és l'Àngela?)', de Miquel Àngel Raió, ganador del Premio Mallorca de Textos Teatrales. La pieza aborda la desaparición de una joven en medio de un entorno de ruido emocional y social, con una escritura valiente y directa el valiente y directo que conecta con el público joven. El jurado valoró la indagación en el lenguaje puramente teatral, la bastante expresiva del texto y las posibilidades escénicas que ofrece.

Por lo que respecta a la literatura infantil, se presentará 'Fugissera', obra conjunta de Marina Bennàsar Ramis (textos) y Marina Uguet Ibáñez (ilustraciones), ganadoras del Premio Mallorca de Literatura Infantil Ilustrada.

El libro narra la historia de Alba, una niña que huye del ruido del mundo para encontrar espacios de calma, con una narrativa poética y evocadora. El jurado ha destacado la calidad literaria, el buen ritmo narrativo y la complementariedad entre texto e imagen, que se potencia mutuamente.