SFM celebra el próximo miércoles una conferencia sobre el papel del ferrocarril en la transformación económica

Conferencia de SFM - CAIB

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) celebrará el próximo miércoles, 15 de abril, una conferencia sobre el papel del ferrocarril en la transformación económica de Mallorca entre 1875 y 1975.

La sesión, titulada 'Mallorca sobre raíles. Ferrocarril y crecimiento económico (1875-1975)', tendrá lugar en el edificio Términus a las 18.00 horas y será impartida por el doctor en Historia Ramón Molina.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa, en la ponencia se abordarán las principales razones que impulsaron la construcción del ferrocarril en Mallorca y su contribución al desarrollo económico de la isla.

La conexión con el puerto de Palma y el crecimiento paralelo de ambas infraestructuras permitieron integrar la economía mallorquina en el mercado internacional, han apuntado.

Asimismo, este proceso favoreció la configuración de un mercado interior más integrado, facilitando tanto las exportaciones como las importaciones y situando Mallorca como una de las sociedades económicamente más avanzadas del país en aquel periodo.

El ponente, Ramón Molina (Palma, 1955), es doctor en Historia y profesor emérito de la Universitat de les Illes Balears (UIB), especializado en historia económica contemporánea y en la evolución de la economía balear.

La charla también desarrollará el cambio de modelo económico que se produjo con el desarrollo del turismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, así como las nuevas necesidades de movilidad que este proceso generó.

Esta iniciativa forma parte del programa de conferencias impulsado por SFM para dar a conocer la historia y la importancia social y económica del ferrocarril en Mallorca.