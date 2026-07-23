SFM habilita un servicio especial de tren de regreso con motivo del 'Concert de la Lluna a les Vinyes'

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) pondrá en marcha un servicio especial de tren el próximo sábado con motivo de la celebración del XIII Concert de la Lluna a les Vinyes, un evento solidario organizado en beneficio de la ONG Amics de la Infància que tendrá lugar en las bodegas Macià Batle, de Santa Maria del Camí.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, este concierto, protagonizado por la Orquesta Sinfónica de Baleares, comenzará a las 21.30 horas, con apertura de puertas a las 20.30 horas.

Las bodegas Macià Batle se encuentran a unos tres minutos a pie de la estación de SFM de Santa Maria del Camí, lo que permite acceder al recinto en transporte público tanto para la ida, en horario habitual, como para la vuelta, a través del servicio especial.

Con el objetivo de fomentar una movilidad más segura y sostenible, SFM habilitará un tren especial de regreso que saldrá a las 23.30 horas desde la estación de Santa Maria del Camí con destino a Palma, una vez finalizado el concierto, y que realizará parada en todas las estaciones del recorrido hasta la estación Intermodal.